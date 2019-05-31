Петиція про визнання Голодомору геноцидом з'явилась на сайті парламенту Нової Зеландії

"Друзі і колеги, петиція про визнання Голодомору геноцидом на сайті парламенту Нової Зеландії. Відкрита для підписів з 8 січня 2019 року і набрала поки 500+ підписів. Допоможемо зібрати необхідну кількість голосів", - повідомив він.



Як повідомляв УНН, петиція про Голодомор на сайті Бундестагу зібрала необхідну кількість підписів для розгляду.



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Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців приєднатися до підписання петиції, яка з'явилася на сайті парламенту Німеччини про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.