Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  131315 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  105061 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  198529 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  190901 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  181962 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152439 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109914 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127652 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118955 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120956 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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5 апреля 2024, 10:51  •  254081 просмотра
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  340994 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  410336 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  409372 просмотра

Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Петиция о создании подразделения зоополиции в составе Национальной полиции Украины набрала более 25 000 голосов, требуя рассмотрения правительством, чтобы расследовать случаи жестокого обращения с животными и обеспечивать соблюдение законов о защите животных.

Общество •   •  3999 просмотра
Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

ВПЛ с инвалидностью получат свои выплаты задним числом, начиная с марта, даже если их заявления будут рассмотрены в мае.

Общество •   •  6087 просмотра
Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

Партия "Право и справедливость" набрала больше всего голосов (33,7%) на местных выборах в Польше, согласно данным экзит-пола.

Новости Мира •   •  4769 просмотра
В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

Служба безопасности Латвии расследует возможное незаконное участие некоторых граждан в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.

Война •   •  7011 просмотра
Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

Пьяный мужчина бросил гранату в квартиру своей сожительницы в Черновцах. В результате взрыва мужчина получил травмы конечностей.

Общество •   •  6219 просмотра
В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США

Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США.

Война •   •  8755 просмотра
Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США

Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

Министерство культуры предоставило статус критических телеканалам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", что позволило их работникам получать отсрочки от мобилизации.

Общество •   •  7348 просмотра
Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС

Вражеским артиллерийским ударом повреждены помещения пожарно-спасательной части в приграничном населенном пункте Сумского района, в том числе обшивка стен, ворота и пожарные автомобили, но никто из спасателей не пострадал.

Война •   •  8158 просмотра
Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС

Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник

Хакеры Blackjack совместно с кибердепартаментом СБУ уничтожили более 300 ТБ данных из российского дата-центра OwenCloud. ru, которым использовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телеком. Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года.

Война •   •  7640 просмотра
Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник

Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина

По уровню заработной платы Украина заняла 107 место в общем рейтинге стран. Швейцария со среднемесячной заработной платой $8 111 возглавила список со среднемесячной заработной платой $8 111.

Общество •   •  8635 просмотра
Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина