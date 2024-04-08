Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

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Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции
ВПЛ с инвалидностью получат свои выплаты задним числом, начиная с марта, даже если их заявления будут рассмотрены в мае.
В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах
Партия "Право и справедливость" набрала больше всего голосов (33,7%) на местных выборах в Польше, согласно данным экзит-пола.
Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф
Служба безопасности Латвии расследует возможное незаконное участие некоторых граждан в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.
В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире
Пьяный мужчина бросил гранату в квартиру своей сожительницы в Черновцах. В результате взрыва мужчина получил травмы конечностей.
Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США
Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США.
Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации
Министерство культуры предоставило статус критических телеканалам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", что позволило их работникам получать отсрочки от мобилизации.
Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС
Вражеским артиллерийским ударом повреждены помещения пожарно-спасательной части в приграничном населенном пункте Сумского района, в том числе обшивка стен, ворота и пожарные автомобили, но никто из спасателей не пострадал.
Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник
Хакеры Blackjack совместно с кибердепартаментом СБУ уничтожили более 300 ТБ данных из российского дата-центра OwenCloud. ru, которым использовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телеком. Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года.
Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина
По уровню заработной платы Украина заняла 107 место в общем рейтинге стран. Швейцария со среднемесячной заработной платой $8 111 возглавила список со среднемесячной заработной платой $8 111.