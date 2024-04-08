Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

В понедельник, 8 апреля, петиция о создании в структуре Нацполиции Украины подразделения зоополиции, которая была обнародована 6 марта, набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет министров. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт правительства.

Детали

Автор документа президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова - отмечает, что из года в год происходят новые случаи жестокого обращения с животными, а полиция в большинстве случаев "не обладает достаточным уровнем знаний" или просто бездействует, "потому что не считает животных достойными своего внимания".

По ее словам, полицейские иногда вообще не реагируют на случаи жестокого обращения с животными, не знают законодательных норм обращения с ними, не могут разграничить административное и уголовное правонарушение, а также не умеют осуществлять следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 299 УК Украины. К тому же в большинстве случаев полиция часто не выезжает на вызов.

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Подписанты петиции отметили, что необходимо создать специализированное подразделение зоополиции в ее структуре, уполномоченные представители которого будут обладать специальными знаниями в сфере обращения с животными.

Автор петиции Суркова считает, что такое подразделение могло бы:

составлять админпротоколы о жестоком обращении с животными,

открывать уголовное производство по соответствующей статье и проводить досудебное расследование,

временно изымать животных, следить за соблюдением владельцами животных правил их содержания.

Подписанты просят правительство поручить Министерству внутренних дел создать в структуре Нацполиции подразделение зоополиции и разработать нормативно-правовую базу для его деятельности, утвердив соответствующее Положение и наделив зоополицию соответствующими полномочиями.

Напомним

Зимой этого года в Украине отменили запрет на допуск животных в укрытия гражданской обороны. Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.