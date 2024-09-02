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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тысяч голосов: ее должен рассмотреть Зеленский

Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тысяч голосов: ее должен рассмотреть Зеленский

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 12:19  •  9724 просмотра

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Петиция с призывом уменьшить мобилизационный возраст мужчин с 60 до 50 лет набрала более 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский, согласно процедуре.

Петиция с призывом уменьшить мобилизационный возраст мужчин с 60 лет до 50 лет набрала более 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента Украины. 

Детали

Автор петиции Андрей Азаров в тексте написал, что уменьшить мобилизационный возраст нужно для «улучшения экономического состояния в стране».

Документ был обнародован 5 июля, таким образом менее чем за 2 месяца петиция набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. 

Согласно процедуре, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. После этого на сайте появится его ответ.

Мобілізація в Україні: в ТЦК нагадали, кого можуть взяти до війська навіть до 25 років28 июля 2024, 13:27 • 33176 просмотров

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Справочно

До полномасштабной войны России против Украины нижняя граница призывного возраста была 27 лет. Однако в прошлом году Рада поддержала законопроект об уменьшении призывного возраста до 25, впоследствии его подписал и президент Владимир Зеленский подписал этот закон. Это позволило мобилизовать мужчин в возрасте 25 и 26 лет.

Сейчас верхний предел возраста, в котором могут мобилизовать, это 60 лет.

Напомним,

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал законопроект, который должен исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они отслужили срочную службу, закончили военную кафедру, или были признаны ограниченно годными в мирное время.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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