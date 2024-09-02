Петиція про зниження мобілізаційного віку до 50 років набрала 25 тисяч голосів: її має розглянути Зеленський

Петиція із закликом зменшити мобілізаційний вік чоловіків з 60 років до 50 років набрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. про це пише УНН з посиланням на Офіс президента України.

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Автор петиції Андрій Азаров у тексті написав, що зменшити мобілізаційний вік потрібно для "поліпшення економічного стану в країні".

Документ був оприлюднений 5 липня, таким чином менше ніж 2 місяці петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з процедурою, тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Після цього на сайті з'явиться його відповідь.

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До повномасштабної війни Росії проти України нижня межа призовного віку була 27 років. Проте торік Рада підтримала законопроєкт про зменшення призовного віку до 25, згодом його підписав й президент Володимир Зеленський підписав цей закон. Це дозволило мобілізовувати чоловіків віком 25 і 26 років.

Наразі верхня межа віку, у якому можуть мобілізувати, це 60 років.

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки напрацював законопроєкт, який має виправити законодавчу колізію, коли чоловіки у віці від 18 до 25 років могли бути мобілізовані до лав ЗСУ, якщо вони відслужили строкову службу, закінчили військову кафедру, або були визнані обмежено придатними у мирний час.