Петиція про зниження мобілізаційного віку до 50 років набрала 25 тисяч голосів: її має розглянути Зеленський
Київ • УНН
Петиція із закликом зменшити мобілізаційний вік чоловіків з 60 до 50 років набрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський, згідно з процедурою.
Петиція із закликом зменшити мобілізаційний вік чоловіків з 60 років до 50 років набрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. про це пише УНН з посиланням на Офіс президента України.
Деталі
Автор петиції Андрій Азаров у тексті написав, що зменшити мобілізаційний вік потрібно для "поліпшення економічного стану в країні".
Документ був оприлюднений 5 липня, таким чином менше ніж 2 місяці петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів.
Згідно з процедурою, тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Після цього на сайті з'явиться його відповідь.
Мобілізація в Україні: в ТЦК нагадали, кого можуть взяти до війська навіть до 25 років28.07.24, 16:27 • 33785 переглядiв
Довідково
До повномасштабної війни Росії проти України нижня межа призовного віку була 27 років. Проте торік Рада підтримала законопроєкт про зменшення призовного віку до 25, згодом його підписав й президент Володимир Зеленський підписав цей закон. Це дозволило мобілізовувати чоловіків віком 25 і 26 років.
Наразі верхня межа віку, у якому можуть мобілізувати, це 60 років.
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки напрацював законопроєкт, який має виправити законодавчу колізію, коли чоловіки у віці від 18 до 25 років могли бути мобілізовані до лав ЗСУ, якщо вони відслужили строкову службу, закінчили військову кафедру, або були визнані обмежено придатними у мирний час.