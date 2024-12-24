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Первый случай птичьего гриппа у человека зафиксирован в Лос-Анджелесе

Первый случай птичьего гриппа у человека зафиксирован в Лос-Анджелесе

Киев  •  УНН

 • 6147 просмотра

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В округе Лос-Анджелес выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом H5 после контакта с больным скотом. Пациент имеет легкие симптомы и восстанавливается дома после лечения противовирусными препаратами.

Представители органов здравоохранения округа Лос-Анджелес сообщили о первом случае заболевания человека птичьим гриппом в этом районе менее чем через неделю после объявления чрезвычайной ситуации на всей территории штата. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

В опубликованном заявлении Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес отмечается, что случай заболевания человека птичьим гриппом H5 был выявлен у взрослого человека, который контактировал с домашним скотом, зараженным вирусом.

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По данным агентства, у больного наблюдались легкие симптомы, он прошел курс лечения противовирусными препаратами и восстанавливается дома.

Общий риск заражения населения птичьим гриппом H5 остается низким

- заявили представители здравоохранения.

По данным CDC, в стране зарегистрировано не менее 65 подтвержденных случаев заболевания людей птичьим гриппом, из них не менее 36 - в Калифорнии.

Напомним,

На птицеферме Южного острова Новой Зеландии обнаружен высокопатогенный вирус птичьего гриппа H7N6. Страна временно прекращает экспорт птицы.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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