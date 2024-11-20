Первые ОСМД на Киевщине получат компенсацию за солнечные электростанции
Киев • УНН
В Киевской области стартовала программа "Гриндим" по компенсации установки солнечных электростанций для ОСМД и ЖСК. Первый проект уже реализуется в Буче, где начат монтаж солнечной электростанции на девятиэтажке.
В Киевской области уже есть первые участники программы "Гриндим", которая компенсирует установку солнечных электростанций и тепловых насосов для ОСМД и ЖСК. В Буче начат монтаж первой солнечной электростанции на жилом девятиэтажном доме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КОВА.
В КОВА напомнили, что для тех, кто стремится к повышению энергоэффективности и энергетической безопасности жилого сектора существует и успешно реализуется программа "Гриндим" Фонда энергоэффективности. Она позволяет ОСМД и ЖСК установить солнечные станции и тепловые насосы, а Фонд частично компенсирует расходы на такое оборудование
На Киевщине уже есть первые участники "Гриндим". В Буче вскоре будет установлена солнечная электростанция в одной из жилых девятиэтажек. Продолжаются работы по монтажу
Участниками программы могут стать ОСМД, созданные и действующие в соответствии с Законом Украины "об объединении совладельцев многоквартирного дома" и ЖСК, созданные в соответствии с Законом Украины "О кооперации", которые представляют совладельцев многоэтажек, в которых они действуют.
С октября дома-участники с площадью более 8 тыс. м2 могут получить грант до 2 млн грн на установку более мощной солнечной электростанции.
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