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Первый в истории клуб потратил более 1 млрд. евро на трансферы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Английский “Манчестер Сити” отличился рекордными расходами на трансферы в истории футбола. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), передает УНН.

Действующий чемпион Англии стал первым в истории футбола клубом, который потратил на свой текущий состав более 1 млрд. евро — 1014 млн. Второе место в рейтинге клубов с самыми большими затратами занял французский “ПСЖ” — 913 млн., Тройку замкнул мадридский “Реал” — 902.

Самым дорогим трансфером в истории “горожан” при которых выступает Александр Зинченко, стал переход полузащитника Кевина де Брюйне с “Вольфсбруга”. В сезоне 2015-16 годов немцы получили за игрока 76 млн. евро.

Примечательно, что владельцем “Манчестер Сити” с 2008 года является членом правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.

Вашему вниманию другие клубы, которые входят в топ-10 по количеству потраченных средств на трансферы:

4 — “Манчестер Юнайтед” Англия — 751 млн. евро

5 — “Ювентус” Италия — 719

6 — “Барселона” Испания — 697

7 — “Ливерпуль” Англия — 639

8 — “Челси” Англия — 561

9 — “Атлетико” Мадрид, Испания — 550

10 — “Арсенал” Лондон, Англия — 498.

Напомним, что самым дорогим трансфером в миру считается переход Неймара из “Барселоны” в “ПСЖ” (222 млн. евро).

Украинские Национальные Новости

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