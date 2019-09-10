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Перший в історії клуб витратив більше 1 млрд. євро на трансфери

Перший в історії клуб витратив більше 1 млрд. євро на трансфери

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Англійський “Манчестер Сіті” відзначився рекордними витратами на трансфери в історії футболу. Про це повідомляє Міжнародний центр спортивних досліджень в футболі (CIES Football Observatory), передає УНН.

Чинний чемпіон Англії став першим в історії футболу клубом, який витратив на свій поточний склад понад 1 млрд. євро — 1 014 млн. Друге місце в рейтингу клубів з найбільшими витратами обійняв французький “ПСЖ” — 913 млн., трійку замкнув мадридський “Реал” — 902.

Найдорожчим трансфером в історії “міщан” за яких виступає Олександр Зінченко, став перехід півзахисника Кевіна де Брюйне із “Вольфсбруга”. У сезоні 2015-16 років німці отримали за гравця 76 млн. євро.

Примітно, що власником “Манчестер Сіті” з 2008 року є членом правлячої королівської сім’ї емірату Абу-Дабі шейх Мансур ібн Зайд Аль Нахайян.

До вашої уваги інші клуби, які входять до топ-10 за кількістю витрачених коштів на трансфери:

4 — “Манчестер Юнайтед” Англія — 751 млн. євро

5 — “Ювентус” Італія — 719

6 — “Барселона” Іспанія — 697

7 — “Ліверпуль” Англія — 639

8 — “Челсі” Англія — 561

9 — “Атлетіко” Мадрид, Іспанія — 550

10 — “Арсенал” Лондон, Англія — 498.

Нагадаємо, що найдорожчим трансфером у світу вважається перехід Неймара з “Барселони” в “ПСЖ” (222 млн. євро).

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