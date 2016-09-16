Первый тур групповой стадии Лиги Европы завершился рекордом турнира

Полузащитнику Либерецкого "Слована" Яну Сикоре понадобилось 10,69 секунды, чтобы забить самый быстрый гол в истории турнира.

Пас из центра поля оказался неточным и "Слован" перехватил мяч. Бывший форвард "Ливерпуля" и "Галатасарая" Милан Барош выдал передачу на Сикора, который мастерски поразил цель, однако его команда не сумела взять три очка в игре с "Карабахом" - 2: 2.



"Манчестер Юнайтед", который многие считают главным претендентом на победу в турнире, стартовал с поражения от "Фейеноорда" 0: 1. Но оступились и другие фавориты. "Интернационале" дома уступил дебютанту групповой стадии "Хапоэль" из Беэр-Шевы со счетом 0: 2, а римская "Рома" сыграла вничью с "Викторией" Пльзень 1: 1.



Хорошо выступили и ряд новичков. "Дандолк" вдесятером смог избежать поражения во встрече с "АЗ Алкмар" (1: 1), а "Сассуоло" разгромил "Атлетик" (3: 0) и как сообщал УНН, "Заря" лишь в компенсированное время упустила победу над "Фенербахче" - 1: 1.



Вашему вниманию результаты других поединков первого тура:



"Янг Бойз" - "Олимпиакос" 0: 1

"АПОЭЛ" - "Астана" 2: 1

"Майнц" - "Сент-Этьен" 1: 1

"Андерлехт" - "Габала" 3: 1

"Маккаби" Тель-Авив - "Зенит" 3: 4

"Астра" - "Аустрия" 2: 3

"Рапид" Вена - "Генк" 3: 2

"Стандард" - "Сельта" 1: 1

"Панатинаикос" - "Аякс" 1: 2

"Коньяспор" - "Шахтер" 0: 1

"Брага" - "Гент" 1: 1

"Зальцбург" - "Краснодар" 0: 1

"Ницца" - "Шальке" 0: 1

"ПАОК" - "Фиорентина" 0: 0

"Саутгемптон" - "Спарта" 3: 0

"Османлиспор" - "Стяуа" 2: 0

"Вильярреал" - "Цюрих" 2: 1.