Перший тур групової стадії Ліги Європи завершився рекордом турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Протягом першого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА відбулося 24 поєдинки, в одному із яких був зафіксований рекорд змагань, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Півзахиснику Ліберецького “Слована” Яну Сікорі знадобилося 10,69 секунди, щоб забити найшвидший гол в історії турніру.
Пас з центру поля виявився неточним і “Слован” перехопив м’яч. Колишній форвард “Ліверпуля” і “Галатасарая” Мілан Барош видав передачу на Сікору, який майстерно вразив ціль, однак його команда не зуміла взяти три очки у грі із “Карабахом” — 2:2.
“Манчестер Юнайтед”, який багато хто вважає головним претендентом на перемогу в турнірі, стартував з поразки від “Фейєноорда” 0:1. Але оступилися й інші фаворити. “Інтернаціонале” вдома поступився дебютанту груповій стадії “Хапоелю” з Беер-Шеви з рахунком 0:2, а римська “Рома” зіграла у нічию із “Вікторією” Пльзень 1:1.
Добре виступили й ряд новачків. “Дандолк” вдесятьох зміг уникнути поразки у зустрічі з “АЗ Алкмаар” (1:1), а “Сассуоло” розгромив “Атлетик” (3:0) і як повідомляв УНН, “Зоря” лише в компенсований час упустила перемогу в поєдинку з “Фенербахче” — 1:1.
До вашої уваги результати інших поєдинків першого туру:
“Янг Бойз” — “Олімпіакос” 0:1
“АПОЕЛ” — “Астана” 2:1
“Майнц” — “Сент-Етьєн” 1:1
“Андерлехт” — “Габала” 3:1
“Маккабі” Тель-Авів — “Зеніт” 3:4
“Астра” — “Аустрія” 2:3
“Рапід” Відень — “Генк” 3:2
“Стандард” — “Сельта” 1:1
“Панатінаїкос” — “Аякс” 1:2
“Коньяспор” — “Шахтар” 0:1
“Брага” — “Гент” 1:1
“Зальцбург” — “Краснодар” 0:1
“Ніцца” — “Шальке” 0:1
“ПАОК” — “Фіорентина” 0:0
“Саутгемптон” — “Спарта” 3:0
“Османлиспор” — “Стяуа” 2:0
“Вільяреал” — “Цюріх” 2:1.