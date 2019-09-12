Первый проваленный законопроект: как голосовали "слуги народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. За законопроект об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины, который провалили в Раде, не голосовало 18 членов фракции политической партии "Слуга народа". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.
За законопроект 1075 об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины сегодня не голосовали 18 членов фракции "Слуга народа" из общего количества депутатов - 251. Отсутствовали 13 членов фракции, а проголосовали "за" 210 народных депутатов. Воздержались от голосования 8 человек, а проголосовали против - 2 - Бакумов А.С. и Василевская-Смаглюк О.М.
Кроме того, проголосовали против 16 нардепов фракции "Опозиційна платформа - За життя", 4 внефракционных народных депутатов, 2 члена фракции "Батькивщина", 4 члена депутатской группы "За майбутнє", 2 члена фракции "Голос". Во фракции "Европейская солидарность" ни один нардеп не проголосовал против, однако никто из них не поддержал законопроект и не проголосовал "за".
Напомним, народные депутаты не смогли принять законопроект 1075 об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины и отклонили его. Соответствующее решение поддержали только 214 народных депутатов.
Стоит отметить, что это первое провальное голосование в ВР 9 созыва.