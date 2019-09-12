Перший провалений законопроект: як голосували "слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. За законопроект щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України, який провалили в Раді, не голосувало 18 членів фракції політичної партії “Слуга народу”. Про це передає УНН із посиланням на сайт ВР.
За законопроект 1075 щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України сьогодні не голосували 18 членів фракції “Слуга народу” із загальної кількості депутатів — 251. Відсутніми були 13 членів фракції, а проголосували “за” 210 народних депутатів. Утрималися від голосування 8 осіб, а проголосували проти — 2 - Бакумов О.С. та Василевська-Смаглюк О.М.
Крім того, проголосували проти 16 нардепів фракції “Опозиційна платформа - За життя”, 4 позафракційних народних депутати, 2 членів фракції “Батьківщина”, 4 члени депутатської групи “За майбутнє”, 2 члени фракції “Голос”. У фракції “Європейська солідарність” жоден нардеп не проголосував проти, проте ніхто з них не підтримав законопроект і не проголосував “за”.
Нагадаємо, народні депутати не змогли ухвалити законопроект 1075 щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України і відхилили його. Відповідне рішення підтримали лише 214 народних депутатів.
Варто зазначити, що це перше провальне голосування у ВР 9 скликання.