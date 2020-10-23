Первые эко-фургоны оказались у МХП Косюка

Производит электрические грузовики автоконцерн MAN. В Украине эко-фургоны поставила дочерняя компания MAN Truck & Bus. Первым покупателем двух эко-грузовиков стала компания МХП.

"Теперь, если будете видеть в Киеве такой фургон, можете смело подозревать, что в нем доставляется продукция МХП", - информируют в компании.

Автомобиль использует для перевозки грузов только электротягу, соответственно, имеет нулевой уровень вредных выбросов.

"МХП - компания, которая не просто придерживается экологичности в своей деятельности, но и задает эко-тренды. Даже несмотря на то, что в Украине нет никаких ограничений и дополнительных сборов за передвижение на авто с двигателем внутреннего сгорания, мы думаем на полную скорость вперед! Эффективное использование ресурсов - приоритет для компании, а собственный вклад в защиту окружающей среды - делаем уже сейчас едва ли не каждый день", - отметили в МХП.

Напомним, МХП один из крупнейших агрохолдингов Украины, что экспортирует свою продукцию в более 80 стран мира. Основатель и CEO МХП Юрий Косюк.