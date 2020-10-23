Перші еко-фургони опинилися у МХП Косюка

Виробляє електричні вантажівки автоконцерн MAN. В Україну еко-фургони поставила дочірня компанія MAN Truck & Bus. Першим покупцем двох еко-вантажівок стала компанія МХП.

"Тепер, якщо бачитиме в Києві такий фургон, можете сміливо підозрювати, що в ньому доставляється продукція МХП", - інформують в компанії.

Автомобіль використовує для перевезення вантажів тільки електротягу, відповідно, має нульовий рівень шкідливих викидів.

"МХП — компанія, яка не просто дотримується екологічності у своїй діяльності, а ще й задає еко-тренди. Навіть незважаючи на те, що в Україні немає жодних обмежень та додаткових зборів за пересування на авто з двигуном внутрішнього згоряння, ми думаємо на повну швидкість вперед! Ефективне використання ресурсів — пріоритет для компанії, а власний внесок у захист довкілля — робимо вже зараз чи не щодня", - зазначили в МХП.

Нагадаємо, МХП один з найбільших агрохолдингів України, що експортує свою продукцію у понад 80 країн світу. Засновник і CEO МХП Юрій Косюк.