Перешел на сторону врага: бывшего командира корвета "Луцк" будут судить за государственную измену

Детали



Отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего командира противолодочного корвета "Луцк" 1 бригады надводных кораблей центра морских операций ВМС ВС Украины по фактам дезертирства и государственной измены (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111КК Украины).

Так, расследованием установлено, что в мае 2014 года во время временной оккупации рф территории Крыма капитан III ранга не явился на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины. Изменив военной присяге на верность украинскому народу, он перешел на сторону врага. Обвиняемый отказался выводить противолодочный корвет "Луцк" на материковую территорию Украины.

Сообщается, что в настоящее время он проходит военную службу в составе вс рф в должности командира малого противолодочного корабля "суздалец" и участвует в вооруженной агрессии рф против Украины.

Напомним

Клирику украинской православной церкви (московского патриархата) сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии рф против Украины. Он сбежал на территорию россии и записал видеообращение, которое разместила у себя на странице в Telegram партия "единая россия".