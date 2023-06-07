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Перейшов на бік ворога: колишнього командира корвету "Луцьк" судитимуть за державну зраду

Київ • УНН

 • 314049 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Колишнього командира корвету "Луцьк", який в 2014 році перейшов на бік ворога, судитимуть за державну зраду. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України, передає УНН.

 

Перейшов на бік ворога: колишнього командира корвету "Луцьк" судитимуть за державну зраду

Деталі

Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього командира протичовнового корвету "Луцьк" 1 бригади надводних кораблів центру морських операцій ВМС ЗС України за фактами дезертирства та державної зради (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111КК України).

Так, розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року під час тимчасової окупації рф території Криму капітан ІІІ рангу не з’явився на службу в пункті постійної дислокації на материковій частині України. Зрадивши військовій присязі на вірність українському народові, він перейшов на бік ворога. Обвинувачений відмовився виводити протичовновий корвет "Луцьк" на материкову територію України.

Повідомляється, що наразі він проходить військову службу у складі зс рф на посаді командира малого протичовнового корабля "суздалець" та бере участь у збройній агресії рф проти України.

Нагадаємо

Клірику української православної церкви (московського патріархату) повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії рф проти України. Він втік на територію росії й записав відеозвернення, яке розмістила у себе на сторінці в Telegram партія "єдина росія".

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