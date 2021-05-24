Победитель Евровидения не употреблял наркотиков во время финала - EBU
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Фронтмен итальянской группы-победителя Евровидения Måneskin Дамиано Давид не употреблял наркотиков во время песенного конкурса в прямом эфире. Тест на наркотики дал отрицательный результат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление EBU.
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“После заявлений об употреблении наркотиков в Зеленой комнате Гранд-финала конкурса песни Евровидение в субботу, 22 мая, Европейский вещательный союз (EBU) по запросу итальянской делегации провел тщательный анализ фактов, включая проверку всех имеющихся видеозаписей. Ранее сегодня солист группы Måneskin также добровольно провел тест на наркотики, который дал отрицательный результат, который увидел EBU”, — говорится в сообщении.
Так, отмечается, что в Зеленой комнате не было употребления наркотиков, и EBU этот вопрос считает закрытым.
Дополнение
Фронтмен итальянской группы-победителя Евровидения Måneskin Дамиано Давид заявил, что он “по-настоящему оскорблен” после того, как зрители подумали, что видели, как он якобы употребляет кокаин во время финала песенного конкурса в прямом эфире.
Контекст
После финала Евровидения обнародовали видео с “Зеленой комнаты”, где участники Евровидения ожидали результатов голосования. На кадрах видно, что Дамиано и другие участники группы сидят за столом и пьют. В какой-то момент музыкант наклоняется к столу. Солиста Måneskin заподозрили в употреблении наркотиков. После этого Дамиано заявил, что не принимал наркотики, а собирал осколки стекла бокала, который разбил другой участник группы.
Как заявили в Европейском вещательном союзе (EBU), участвующем в организации конкурса, солист Måneskin добровольный согласился сдать тест на наркотики.
Дополнение
Группа Måneskin победила на Евровидении с песней “Zitti e buoni”, набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. На третьем с 432 баллами — Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears).
Украина, которую представляла группа Go_A, в целом получила 364 балла, заняв пятое место.