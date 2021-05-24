Переможець Євробачення не вживав наркотиків під час фіналу - EBU

Цитата

"Після заяв про вживання наркотиків в Зеленій кімнаті Гранд-фіналу конкурсу пісні Євробачення в суботу, 22 травня, Європейський мовний союз (EBU) за запитом італійської делегації провів ретельний аналіз фактів, включаючи перевірку всіх наявних відеозаписів. Раніше сьогодні соліст групи Måneskin також добровільно провів тест на наркотики, який дав негативний результат, який побачив EBU", - йдеться в повідомленні.

Так, відзначається, що в Зеленій кімнаті не було вживання наркотиків, і EBU це питання вважає закритим.

Доповнення

Фронтмен італійської групи-переможця Євробачення Måneskin Даміано Давид заявив, що він "по-справжньому ображений" після того, як глядачі подумали, що бачили, як він нібито вживає кокаїн під час фіналу пісенного конкурсу в прямому ефірі.

Контекст

Після фіналу Євробачення оприлюднили відео із "Зеленої кімнати", де учасники Євробачення очікували результатів голосування. На кадрах видно, що Даміано та інші учасники групи сидять за столом і п'ють. У якийсь момент музикант нахиляється до столу. Соліста Måneskin запідозрили у вживанні наркотиків. Після цього Даміано заявив, що не приймав наркотики, а збирав уламки скла келиха, який розбив інший учасник групи.

Як заявили в Європейській мовній спілці (EBU), що бере участь в організації конкурсу, соліст Måneskin добровільно погодився здати тест на наркотики.

Доповнення

Група Måneskin перемогла на Євробаченні з піснею "Zitti e buoni", набравши 524 бали. На другому місці опинилася Франція, яку представляла артистка Барбара Праві з піснею Voilà, з 499 балами. На третьому з 432 балами - Швейцарія (виконавець Gjon's Tears).

Україна, яку представляла група Go_A, в цілому отримала 364 бали, посівши п'яте місце.