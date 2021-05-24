Победитель Евровидения заявил, что "действительно оскорблен" предположением об употреблении наркотиков во время финала

КИЕВ. 24 мая. УНН. Фронтмен итальянской группы-победителя Евровидения Måneskin Дамиано Давид заявил, что он "по-настоящему оскорблен" после того, как зрители подумали, что видели, как он якобы употребляет кокаин во время финала песенного конкурса в прямом эфире, и через "несколько часов" должен пройти тест на наркотики. Об этом он заявил в эфире программы BBC Breakfast утром в понедельник, 24 мая, передает УНН.