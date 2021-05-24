Победитель Евровидения заявил, что "действительно оскорблен" предположением об употреблении наркотиков во время финала
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Фронтмен итальянской группы-победителя Евровидения Måneskin Дамиано Давид заявил, что он "по-настоящему оскорблен" после того, как зрители подумали, что видели, как он якобы употребляет кокаин во время финала песенного конкурса в прямом эфире, и через "несколько часов" должен пройти тест на наркотики. Об этом он заявил в эфире программы BBC Breakfast утром в понедельник, 24 мая, передает УНН.
Цитата:
"Это был момент, когда нам дали 12 баллов, а тем временем Томас разбил бокал, а тем временем Томас разбил бокал, поэтому, пока я аплодировал, я увидел разбитое стекло и подумал: "Боже мой, что случилось". Я чувствую себя действительно оскорбленным", - сказал Дамиано Давид.
"Мы молодые ребята, которые очень увлекаются музыкой, и это омрачает нашу победу. Мы пройдем тест на наркотики и докажем, что это все спекуляции. Сегодня я прохожу тестирование на наркотики через несколько часов... Мы были оскорблены", - добавил он.
Контекст
После финала Евровидения обнародовали видео с "Зеленой комнаты", где участники Евровидения ожидали результатов голосования. На кадрах видно, что Дамиано и другие участники группы сидят за столом и пьют. В какой-то момент музыкант наклоняется к столу. Солиста Måneskin заподозрили в употреблении наркотиков. После этого Дамиано заявил, что не принимал наркотики, а собирал осколки стекла бокала, который разбил другой участник группы.
Как заявили в Европейском вещательном союзе (EBU), участвующем в организации конкурса, солист Måneskin пройдет добровольный тест на наркотики.
Дополнение
Группа Måneskin победила на Евровидении с песней "Zitti e buoni", набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. На третьем с 432 баллами - Швейцария (исполнитель Gjon's Tears).
Украина, которую представляла группа Go_A, в целом получила 364 балла, заняв пятое место.