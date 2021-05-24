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The Guardian

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Переможець Євробачення заявив, що "справді ображений" припущенням про вживання наркотиків під час фіналу

Київ • УНН

 • 28982 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Фронтмен італійського гурту-переможця Євробачення Måneskin Даміано Давид заявив, що він "по-справжньому ображений" після того, як глядачі подумали, що бачили, як він нібито вживає кокаїн під час фіналу пісенного конкурсу у прямому ефірі, і через "кілька годин" повинен пройти тест на наркотики. Про це він заявив в ефірі програми BBC Breakfast вранці у понеділок, 24 травня, передає УНН.

Переможець Євробачення заявив, що "справді ображений" припущенням про вживання наркотиків під час фіналу

Цитата:

"Це був момент, коли нам дали 12 балів, а тим часом Томас розбив келих, тому, коли я вболівав, я побачив розбите скло, і я подумав: "О Боже, що сталося". Я відчуваю себе справді ображеним", - сказав Даміано Давид.

"Ми молоді люди, які дуже захоплюються музикою, і це затьмарює нашу перемогу. Ми пройдемо тест на наркотики і доведемо, що це все спекуляції. Сьогодні я проходжу тестування на наркотики через кілька годин... Ми були ображені", - додав він.

Контекст

Після фіналу Євробачення оприлюднили відео із "Зеленої кімнати", де учасники Євробачення очікували результатів голосування. На кадрах видно, що Даміано і інші учасники групи сидять за столом і п’ють. У якийсь момент музикант нахиляється до столу. Соліста Måneskin запідозрили у вживанні наркотиків. Після цього Даміано заявив, що не приймав наркотики, а збирав осколки скла келиха, який побив інший учасник гурту.

Як заявили у Європейській мовній спілці (EBU), що бере участь в організації конкурсу, соліст Måneskin пройде добровільний тест на наркотики.

Доповнення

Гурт Måneskin переміг на Євробаченні з піснею “Zitti e buoni”, набравши 524 бали. На другому місці опинилася Франція, яку представляла артистка Барбара Праві з піснею Voilà, з 499 балами. На третьому з 432 балами — Швейцарія (виконавець Gjon’s Tears).

Україна, яку представляв гурт Go_A, в цілому отримала 364 бали, посівши п’яте місце.

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