Переговоры при посредничестве ЕС не смогли подавить косовско-сербское противостояние
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Переговоры между Сербией и Косово по «кризисному регулированию» через посредство ЕС в четверг не смогли снизить напряжение между соседями по Балканам, но дальнейший диалог будет иметь место, заявил глава дипломатического представительства блока. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
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«К сожалению, сегодня мы не пришли к согласию… Но это еще не конец истории, — заявил после завершения переговоров в Брюсселе верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. — Обсуждение возобновится в ближайшие дни... Я не сдаюсь», — сказал он.
Боррель не уточнил, какие препятствия стоят на пути к переговорам.
Детали
Премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич приняли участие в переговорах под председательством Борреля.
В знак серьезности тупиковой ситуации помощник Вучича сообщил журналистам в Брюсселе, что президент Сербии вернется в Белград в пятницу, чтобы произнести «одну из важнейших речей».
Сербские государственные СМИ сообщили, что в воскресенье Вучич проведет в Белграде «экстренную встречу» с лидерами сербского меньшинства в Косово.
Помощник Петер Петкович, отвечающий за отношения Сербии с Косово, не сказал, какую линию выберет Вучич.
Но он добавил, что президент остается в Брюсселе в четверг вечером «в надежде, что компромисс еще может быть достигнут».
Дополнение
Сербия глубоко возмущена отколовшимся статусом Косово.
В конце июля в северной части Косово вспыхнуло новое насилие.
Глава НАТО Йенс Столтенберг в среду сказал, что 3700 миротворцев, дислоцированных в Косово, «примут любые меры, необходимые для обеспечения безопасной и надежной обстановки и свободы передвижения для всех людей».
Он сделал это заявление после того, как отдельно принял Вучича и Курти для переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Вучич и Курти также встретились с заместителем помощника госсекретаря США Габриэлем Эскобаром в Брюсселе поздно вечером в среду.
Эскобар, занимающийся политикой США по Западным Балканам, ездил в Брюссель на предварительный раунд диалога между Сербией и Косово.