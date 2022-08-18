Переговоры при посредничестве ЕС не смогли подавить косовско-сербское противостояние

Цитата

«К сожалению, сегодня мы не пришли к согласию… Но это еще не конец истории, — заявил после завершения переговоров в Брюсселе верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. — Обсуждение возобновится в ближайшие дни... Я не сдаюсь», — сказал он.

Боррель не уточнил, какие препятствия стоят на пути к переговорам.

Детали

Премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич приняли участие в переговорах под председательством Борреля.

В знак серьезности тупиковой ситуации помощник Вучича сообщил журналистам в Брюсселе, что президент Сербии вернется в Белград в пятницу, чтобы произнести «одну из важнейших речей».

Сербские государственные СМИ сообщили, что в воскресенье Вучич проведет в Белграде «экстренную встречу» с лидерами сербского меньшинства в Косово.

Помощник Петер Петкович, отвечающий за отношения Сербии с Косово, не сказал, какую линию выберет Вучич.

Но он добавил, что президент остается в Брюсселе в четверг вечером «в надежде, что компромисс еще может быть достигнут».

Дополнение

Сербия глубоко возмущена отколовшимся статусом Косово.

В конце июля в северной части Косово вспыхнуло новое насилие.

Глава НАТО Йенс Столтенберг в среду сказал, что 3700 миротворцев, дислоцированных в Косово, «примут любые меры, необходимые для обеспечения безопасной и надежной обстановки и свободы передвижения для всех людей».

Он сделал это заявление после того, как отдельно принял Вучича и Курти для переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Вучич и Курти также встретились с заместителем помощника госсекретаря США Габриэлем Эскобаром в Брюсселе поздно вечером в среду.

Эскобар, занимающийся политикой США по Западным Балканам, ездил в Брюссель на предварительный раунд диалога между Сербией и Косово.