Переговори за посередництва ЄС не змогли придушити косовсько-сербське протистояння

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Переговори між Сербією та Косово щодо «кризового регулювання» за посередництвом ЄС у четвер не змогли знизити напруження між сусідами по Балканах, але подальший діалог буде мати місце, заявив глава дипломатичного представництва блоку. Про це УНН пише з посиланням на АР.