Переговори за посередництва ЄС не змогли придушити косовсько-сербське протистояння
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Переговори між Сербією та Косово щодо «кризового регулювання» за посередництвом ЄС у четвер не змогли знизити напруження між сусідами по Балканах, але подальший діалог буде мати місце, заявив глава дипломатичного представництва блоку. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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«На жаль, сьогодні ми не дійшли згоди… Але це ще не кінець історії, — заявив після завершення переговорів у Брюсселі верховний представник ЄС Жозеп Боррель. — Обговорення відновиться найближчими днями... Я не здаюся», — сказав він.
Боррель не уточнив, які перешкоди стоять на шляху переговорів.
Деталі
Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті та президент Сербії Олександр Вучич взяли участь у переговорах під головуванням Борреля.
На знак серйозності тупикової ситуації помічник Вучича повідомив журналістам у Брюсселі, що президент Сербії повернеться до Белграда в п'ятницю, щоб вимовити «одну з найважливіших промов».
Сербські державні ЗМІ повідомили, що в неділю Вучич проведе у Белграді «екстренну зустріч» із лідерами сербської меншини у Косові.
Помічник Петер Петкович, який відповідає за відносини Сербії з Косово, не сказав, яку лінію обере Вучич.
Але він додав, що президент залишається в Брюсселі в четвер увечері «в надії, що компромісу ще може бути досягнуто».
Доповнення
Сербія глибоко обурена статусом Косова, що відколовся.
Наприкінці липня в північній частині Косова спалахнуло нове насильство.
Голова НАТО Єнс Столтенберг в середу сказав, що 3700 миротворців, дислокованих у Косово, «вживуть будь-яких заходів, необхідних для забезпечення безпечної та надійної обстановки та свободи пересування для всіх людей».
Він зробив цю заяву після того, як окремо прийняв Вучича та Курті для переговорів у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
Вучич та Курті також зустрілися із заступником помічника держсекретаря США Габріелем Ескобаром у Брюсселі пізно ввечері у середу.
Ескобар, який займається політикою США щодо Західних Балкан, їздив до Брюсселя на попередній раунд діалогу між Сербією та Косово.