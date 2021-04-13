Переговоры политической подгруппы ТКГ не состоялись: украинская делегация назвала причину

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Переговоры в рамках политической подгруппы ТКГ вновь не состоялись и были перенесены на 27 апреля из-за присутствия на них осужденной за терроризм Майи Пироговой. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает УНН.