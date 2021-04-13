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Переговоры политической подгруппы ТКГ не состоялись: украинская делегация назвала причину

Переговоры политической подгруппы ТКГ не состоялись: украинская делегация назвала причину

Киев  •  УНН

 • 13949 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Переговоры в рамках политической подгруппы ТКГ вновь не состоялись и были перенесены на 27 апреля из-за присутствия на них осужденной за терроризм Майи Пироговой. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как-то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО, приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации”, — написал Гармаш.

По его словам, ОРДЛО предложили поменять Пирогову на Казанского.

“Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме „творчески“ и, симметрично Украине, заявили, что в „республике“ открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Это спустя 11 месяцев работы Дениса в ТКГ! Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества”, — отметил Гармаш.

Кроме того, по его словам оппоненты предложили еще два варианта: просто игнорировать факт наличия уголовных дел и продолжать работать с Пироговой и Казанским; либо вообще продолжать переговоры только “официальными” представителями “сторон”, без участия экспертов и советников.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) выразила готовность устранить от переговорного процесса осужденную в Украине за терроризм так называемую “общественную активистку” Майю Пирогову. Этого требовала украинская сторона.

Консультации в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу заблокированы из-за присутствия на них осужденной за терроризм Майи Пироговой.

16 марта Украинская сторона на заседании рабочей группы Трехсторонней контактной группы попросила удалить из группы “приглашенную приглашенными” из оккупированного Донецка российской стороной “эксперта”. В результате заседание было приостановлено.

Гармаш в начале марта сообщал, что на тогдашнем заседании рабочей группы по политическим вопросам впервые заговорили так называемые “эксперты” с оккупированных Луганска и Донецка.

До этого, четыре заседания “эксперты ОРДЛО” присутствовали, но молчали.

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