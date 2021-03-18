Переговори щодо Донбасу: Арестович заявив, що РФ погодилась усунути засуджену за тероризм Пирогову
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) висловила готовність усунути від переговорного процесу засуджену в Україні за тероризм так звану "громадську активістку" Майю Пирогову. Цього вимагала українська сторона. Про це сьогодні, 18 березня, в коментарі телеканалу "Дом" розповів радник голови української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає УНН.
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"Після деякого періоду бурхливих нарад всередині російської делегації вони сказали, що не так вже вона й важлива ця Майя, можемо продовжувати далі переговори", — повідомив Арестович.
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Це демонструє, що російська сторона насправді критично потребує того, щоб зберігалися переговори, наголосив спікер української делегації в ТКГ.
"А ми відстояли свою позицію, показавши, що, звичайно, дипломатія — дипломатією, але з людьми, засудженими за тероризм й підозрюваними в тероризмі, ми вести переговори не будемо", — резюмував Олексій Арестович.
Раніше він заявив, що імовірність повномасштабної війни на Донбасі — "близько нуля".
Нагадаємо
Консультації в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу заблоковані через присутність на них засудженої за тероризм Майї Пирогової.
16 березня Українська сторона на засіданні робочої групи Тристоронньої контактної групи попросила видалити з групи "запрошену запрошеними" з окупованого Донецька російською стороною "експертку". У результаті, засідання було призупинено.
Гармаш на початку березня повідомляв, що на тодішньому засіданні робочої групи з політичних питань вперше заговорили так звані "експерти" з окупованих Луганська і Донецька.
До цього, чотири засідання "експерти ОРДЛО" були присутні, але мовчали.