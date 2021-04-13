Переговори політичної підгрупи ТКГ не відбулися: українська делегація назвала причину

Цитата

“Формальна частина засідання робочої групи ТКГ з політичних питань сьогодні так і не почалася. Посол Морель дипломатично переніс її на 27 квітня. За цей час він сподівається, що ТКГ вдасться якось врегулювати проблему з терористкою Майєю Пироговою, яку ОРДО, приводять на переговори без всякого офіційного статусу і легітимізації”, — написав Гармаш.

За його словами, ОРДЛО запропонували поміняти Пирогову на Казанського.

“Запрошені РФ представники ОРДО, сьогодні підійшли до проблеми „творчо“ і, симетрично Україні, заявили, що в „республіці“ відкрито справу проти члена української делегації Дениса Казанського, тому для них є неприйнятним його участь в переговорах. Це через 11 місяців роботи Дениса в ТКГ! Його звинувачують за статтею, яка передбачає смертну кару з конфіскацією майна”, — зазначив Гармаш.

Крім того, за його словами опоненти запропонували ще два варіанти: просто ігнорувати факт наявності кримінальних справ і продовжувати працювати з Пироговою і Казанським; або взагалі продовжувати переговори тільки “офіційними” представниками “сторін”, без участі експертів і радників.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) висловила готовність усунути від переговорного процесу засуджену в Україні за тероризм так звану “громадську активістку” Майю Пирогову. Цього вимагала українська сторона.

Консультації в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу заблоковані через присутність на них засудженої за тероризм Майї Пирогової.

16 березня Українська сторона на засіданні робочої групи Тристоронньої контактної групи попросила видалити з групи “запрошену запрошеними” з окупованого Донецька російською стороною “експерта”. В результаті засідання було призупинено.

Гармаш на початку березня повідомляв, що на тодішньому засіданні робочої групи з політичних питань вперше заговорили так звані “експерти” з окупованих Луганська і Донецька.

До цього, чотири засідання “експерти ОРДЛО” були присутні, але мовчали.