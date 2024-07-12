Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Дело Национального антикоррупционного бюро Украины против экс-министра аграрной политики Николая Сольского открыло "ящик Пандоры" и продемонстрировало, как Национальная академия аграрных наук нерационально использует земли сельскохозяйственного назначения, пишет УНН.

НААН в ответ на запрос УНН сообщил, что на земельных участках, которыми пользовались фигуранты дела НАБУ против Сольского госпредприятия "Искра" и "Надежда", проводилось испытание передовых научных разработок украинской и мировой науки. Эти госпредприятия якобы служили опытно-экспериментальной базой для Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН.

Однако, какой бы "прорыв" в науке не декларировал НААН, даже поверхностный анализ финансовой деятельности этих госпредприятий показал: они убыточны и неплатежеспособны. Если же провести более глубокий анализ, то возникают сомнения, действительно ли НААН использовал эти земли для передовых научных разработок. Есть большая вероятность, что указанные сельскохозяйственные предприятия могли использовать в качестве "технических прокладок", а земельные участки сдавать в скрытую аренду.

Согласно официальной информации от НААН, ни "Искра", ни "Надежда" не сдавали в аренду или иное пользование свои земли. Однако, как тогда объяснить судебный иск фермерского хозяйства "ЮГ" к ГП "ОХ "Агрофирма "Надежда", в котором фермеры утверждали, что вырастили подсолнечник на землях госпредприятия, а представители последнего хотели его украсть.

Более того, указанные государственные предприятия даже не имели оформленных согласно действующему законодательству документов на земельные участки, на которых годами якобы проводили опыты ради науки.

По версии НАБУ, тем, что у предприятий не было документов, якобы воспользовался Николай Сольский и завладел их земельными участками. Однако, как оказалось, ни у экс-министра, ни у его аффилированных лиц нет ни одного земельного участка в Сумской области.

Однако, земельные участки есть у участников АТО, которые уже публично заявили, что получили свою землю законно и возмущены угрозами НАБУ и САП отобрать ее у них.

Поэтому, для того, чтобы обвинения антикоррупционеров подтвердились, им для начала нужно доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН. Кроме того, было бы неплохо, чтобы ученые еще и доказали то, что они целесообразно используют земельные участки, а не зарабатывают на них "серые" средства себе в карман.

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

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Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако, эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.