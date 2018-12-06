Пентагон отказался от военного ответа на конфликт в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. США не рассматривают возможность военного ответа на действия России в Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке The Washington Post, сообщает УНН.
Вместе с тем он подчеркнул, что международное сообщество обязано отреагировать в иной форме на действия России, направленные на ограничение судоходства в районе Азовского моря. “Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности... Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на (инцидент) в Азовском море”, — заявил Данфорд.
Кроме того председатель объединенного комитета начальников штабов США подтвердил, что продолжает регулярные контакты с коллегой, начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, подобные контакты призваны сократить риск военного столкновения между двумя странами и позволяют осуществлять взаимодействие в Сирии. “Наши разговоры призваны снизить риски просчетов с Россией и в случае кризиса помочь разрешить этот кризис”, — рассказал он.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что США намерены ввести в Черное море корабль в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной. По данным телеканала, Соединенные Штаты уже уведомили о своем намерении по дипломатическим каналам Турцию, как того требует конвенция Монтрё 1936 года.