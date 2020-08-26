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Павелко прокомментировал матч "Динамо" и "Шахтер": "настоящее украинское дерби"

Киев • УНН

 • 11427 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко поздравил ФК "Динамо" и его болельщиков с победой и девятым завоеванным Суперкубка. Об этом он написал на странице в Facebook, передает УНН.

Павелко прокомментировал матч "Динамо" и "Шахтер": "настоящее украинское дерби"

По его словам, матч был ярким.

"Всегда интересный и интригующий Суперкубок Украины при участии наших грандов "Шахтера" и "Динамо" и на этот раз подарил замечательный футбольный праздник!

Настоящее украинское дерби! Поздравляю болельщиков, команду, тренеров и руководство ФК "Динамо" Киев с победой и девятым завоеванным Суперкубок в истории клуба! Поздравляю игроков национальной сборной Мораеса, который стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2019/20, и Андрея Пятова - лучшего вратаря, а также чемпиона мира в составе сборной U-20 Владислава Супрягу, который стал лучшим молодым игроком!

Спасибо "Динамо" и "Шахтеру" за яркий матч за Суперкубок и желаю обоим клубам успешного выступления в новом сезоне еврокубков! А нашей главной команде, начинающей сбор, желаю удачной подготовки и успешного выступления в Лиге наций!", - написал Павелко.

Как сообщал УНН, вчера "Динамо" обыграло "Шахтер" в игре за Суперкубок Украины.

Также напомним, сборная Украины сыграет первый домашний матч Лиги наций во Львове 3 сентября.

Украинские Национальные Новости

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