Визначилося місто-господар першого домашнього поєдинку України в Лізі націй

За словами Запісоцького, домашній матч “жовто-блакитних” відбудеться у Львові.

“Календар Ліги Націй був підтверджений. Всі матчі будуть відповідно до розкладу. На даний момент загрози для матчів у Львові немає. Ми проводимо постійну спільну роботу з МОЗ, щоб матч пройшов на Арені Львів”, — заявив Запісоцький.

Відзначимо, що матч відбудеться 3-го вересня. За рішенням УЄФА матч у Львові, як і в інших містах Європи пройде при порожніх трибунах.