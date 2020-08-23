Визначилося місто-господар першого домашнього поєдинку України в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Віце-президент Української асоціації футболу Юрій Запісоцький у коментарі Youtube-каналі "Відеожурнал Yellow", прокоментував ситуацію навколо першого матчу збірної України в Лізі Націй наступного сезону, передає УНН.
За словами Запісоцького, домашній матч “жовто-блакитних” відбудеться у Львові.
“Календар Ліги Націй був підтверджений. Всі матчі будуть відповідно до розкладу. На даний момент загрози для матчів у Львові немає. Ми проводимо постійну спільну роботу з МОЗ, щоб матч пройшов на Арені Львів”, — заявив Запісоцький.
Відзначимо, що матч відбудеться 3-го вересня. За рішенням УЄФА матч у Львові, як і в інших містах Європи пройде при порожніх трибунах.