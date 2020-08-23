Определился город-хозяин первого домашнего поединка Украины в Лиге наций

По словам Записоцкого, домашний матч “желто-синих” состоится во Львове.

“Календарь Лиги Наций был подтвержден. Все матчи будут в соответствии с расписанием. На данный момент угрозы для матчей во Львове нет. Мы проводим постоянную совместную работу с Минздравом, чтобы матч прошел на Арене Львов”, — заявил Записоцкий.

Отметим, что матч состоится 3 сентября. По решению УЕФА матч во Львове, как и в других городах Европы пройдет при пустых трибунах.