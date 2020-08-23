Определился город-хозяин первого домашнего поединка Украины в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Вице-президент Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий в комментарии Youtube-каналу "Визуальная Yellow", прокомментировал ситуацию вокруг первого матча сборной Украины в Лиге Наций в следующем сезоне, передает УНН.
По словам Записоцкого, домашний матч “желто-синих” состоится во Львове.
“Календарь Лиги Наций был подтвержден. Все матчи будут в соответствии с расписанием. На данный момент угрозы для матчей во Львове нет. Мы проводим постоянную совместную работу с Минздравом, чтобы матч прошел на Арене Львов”, — заявил Записоцкий.
Отметим, что матч состоится 3 сентября. По решению УЕФА матч во Львове, как и в других городах Европы пройдет при пустых трибунах.