Павелко прокоментував матч "Динамо" і "Шахтар": "справжнє українське дербі"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко привітав ФК "Динамо" та його вболівальників із перемогою та дев'ятим завойованим Суперкубком. Про це він написав на сторінці у Facebook, передає УНН.
За його словами, матч був яскравий.
"Завжди цікавий та інтригуючий Суперкубок України за участі наших грандів “Шахтаря” та “Динамо” і цього разу подарував чудове футбольне свято!
Справжнє українське дербі! Вітаю вболівальників, команду, тренерів і керівництво ФК "Динамо" Київ з перемогою та дев'ятим завойованим Суперкубком в історії клубу! Вітаю гравців національної збірної Мораеса, який став кращим бомбардиром УПЛ сезону 2019/20, і Андрія Пятова — кращого воротаря, а також чемпіона світу у складі збірної U-20 Владислава Супрягу, який став кращим молодим гравцем!
Дякую "Динамо" і "Шахтарю" за яскравий матч за Суперкубок і бажаю обом клубам успішного виступу в новому сезоні єврокубків! А нашій головній команді, яка розпочинає збір, бажаю вдалої підготовки і успішного виступу в Лізі націй!", - написав Павелко.
Як повідомляв УНН, учора "Динамо" обіграло "Шахтар" у грі за Суперкубок України.
Також нагадаємо, Збірна України зіграє перший домашній матч Ліги націй у Львові 3 вересня.