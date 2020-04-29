Павелко поздравил украинцев с Днем футбола

"Всех, кто живет футболом и развивает эту великолепную игру искренне поздравляю со Всеукраинским днем футбола! Крепкого здоровья, скорейшего возвращения футбола на заполненные стадионы и новых побед для любимых команд", - говорится в заметке.

Отечественный футбол имеет ряд достижений и больших побед, отмечает Павелко.

"Серебро чемпионата Европы среди молодежных сборных-2006, 1/4 финала чемпионата мира-2006, победа на домашнем чемпионате Европы сборной U-19 в 2009 году, Евро-2012, украинские финалы мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА-2018, успехи главной команды в первом розыгрыше Лиги наций-2018, золото сборной U-20 на чемпионате мира-2019, триумф национальной команды в квалификации к Евро-2020 и исторический год без поражений команды Андрея Шевченко.

Это приятные мгновения, которыми гордится вся Украина", - отметил он и добавил, что "украинской футбольной общественности есть кем гордиться".

"Гордимся нашими Легендами, в частности тремя обладателями "Золотого мяча" Олегом Блохиным, Игорем Белановым и Андреем Шевченко, которые работают в УАФ и продолжают развивать украинский футбол.

Гордимся многими нашими звездами и молодыми талантами, за которыми будущее большой и дружной футбольной семьи Украины ", - добавил он.

Павелко также пообещал, что УАФ, со своей стороны, продолжит работу в направлении достижений новых побед.

"Побед каждой из 21 сборной, которыми занимается УАФ. Мы ставим перед нашими футболистами, футболистками и их тренерами высокие цели и верим, что они обязательно реализуются в будущем", - подчеркнул президент УАФ.

Напомним, УАФ провела специальное совещание по вариантам возобновления чемпионата Украины.