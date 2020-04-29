Павелко привітав українців з Днем футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко привітав співвітчизників з Всеукраїнським днем футболу, передає УНН із посиланням на допис Павелка у Facebook.
"Всіх, хто живе футболом і розвиває цю прекрасну гру щиро вітаю з Всеукраїнським днем футболу! Міцного здоров'я, якнайшвидшого повернення футболу на заповнені стадіони і нових перемог для улюблених команд", - йдеться у дописі.
Вітчизняний футбол має низку досягнень та великих перемог, наголошує Павелко.
"Срібло чемпіонату Європи серед молодіжних збірних-2006, 1/4 фіналу чемпіонату світу-2006, перемога на домашньому чемпіонаті Європи збірної U-19 в 2009 році, Євро-2012, українські фінали чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2018, успіхи головної команди в першому розіграші Ліги націй-2018, золото збірної U-20 на чемпіонаті світу-2019, тріумф національної команди в кваліфікації до Євро-2020 та історичний рік без поразок команди Андрія Шевченка.
Це приємні миттєвості, якими пишається вся Україна", - зазначив він і додав, що "українській футбольній спільноті є ким пишатися".
"Пишаємось нашими Легендами, зокрема трьома володарями "Золотого м'яча" Олегом Блохіним, Ігором Бєлановим і Андрієм Шевченком, які працюють в УАФ і продовжують розвивати український футбол.
Пишаємось багатьма нашими зірками і юними талантами, за якими майбутнє великої і дружньої футбольної родини України", - додав він.
Павелко також пообіцяв, що УАФ, свого боку, продовжить роботу у напрямку досягнень нових перемог.
"Перемог кожної з 21 збірної, якими опікується УАФ. Ми ставимо перед нашими футболістами, футболістками й їх тренерами найвищі цілі і віримо, що вони обов’язково реалізуються в майбутньому", - наголосив президент УАФ.
Нагадаємо, УАФ провела спеціальну нараду щодо варіантів поновлення чемпіонату України.