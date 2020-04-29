Павелко привітав українців з Днем футболу

ukru
Ексклюзив
11:44 • 9601 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 68088 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 108018 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 110614 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 168905 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 140211 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147884 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148756 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129378 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183312 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 39794 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 128096 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 114303 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 114525 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 103151 перегляди
Публікації
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 9579 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 68068 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 108014 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 110608 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 103151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 1818 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 106053 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106572 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 124161 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140601 перегляди
Актуальне
Павелко привітав українців з Днем футболу

Павелко привітав українців з Днем футболу

Київ • УНН

 • 13248 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко привітав співвітчизників з Всеукраїнським днем футболу, передає УНН із посиланням на допис Павелка у Facebook.

"Всіх, хто живе футболом і розвиває цю прекрасну гру щиро вітаю з Всеукраїнським днем футболу! Міцного здоров'я, якнайшвидшого повернення футболу на заповнені стадіони і нових перемог для улюблених команд", - йдеться у дописі.

Вітчизняний футбол має низку досягнень та великих перемог, наголошує Павелко.

"Срібло чемпіонату Європи серед молодіжних збірних-2006, 1/4 фіналу чемпіонату світу-2006, перемога на домашньому чемпіонаті Європи збірної U-19 в 2009 році, Євро-2012, українські фінали чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2018, успіхи головної команди в першому розіграші Ліги націй-2018, золото збірної U-20 на чемпіонаті світу-2019, тріумф національної команди в кваліфікації до Євро-2020 та історичний рік без поразок команди Андрія Шевченка.

Це приємні миттєвості, якими пишається вся Україна", - зазначив він і додав, що "українській футбольній спільноті є ким пишатися".

"Пишаємось нашими Легендами, зокрема трьома володарями "Золотого м'яча" Олегом Блохіним, Ігором Бєлановим і Андрієм Шевченком, які працюють в УАФ і продовжують розвивати український футбол.

Пишаємось багатьма нашими зірками і юними талантами, за якими майбутнє великої і дружньої футбольної родини України", - додав він.

Павелко також пообіцяв, що УАФ, свого боку, продовжить роботу у напрямку досягнень нових перемог.

"Перемог кожної з 21 збірної, якими опікується УАФ. Ми ставимо перед нашими футболістами, футболістками й їх тренерами найвищі цілі і віримо, що вони обов’язково реалізуються в майбутньому", - наголосив президент УАФ.

Нагадаємо, УАФ провела спеціальну нараду щодо варіантів поновлення чемпіонату України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоСпорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32