Патруль ОБСЕ попал под обстрел вблизи Золотого

"Утром 26 февраля патруль СММ в составе 6 сотрудников на 2 бронированных автомобилях находился на западной окраине н.п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), на ориентировочном расстоянии 500 м к востоку от восточной оконечности участка разведение сил и средств в районе Золотого. Патруль осуществлял мониторинг ситуации безопасности в районе для возможности проведения ремонтных работ на водопроводе в Золотом-5 (Михайловке)", - говорится в сообщении.

Несмотря на предоставленные гарантии безопасности, в 12:18 члены патруля СММ, которые стояли у автомобилей, услышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 200 м на западно-северо-запад, а затем - свист пуль, пролетели примерно 10 м над их головами.

В отчете добавили, что в 12:20 патруль СММ и бригада Луганской водоснабжающей компании покинули этот район. О ранении или повреждения имущества не сообщалось. Команда Миссии благополучно вернулись к своей базе в н. п. Кадиевка.

Напомним, боевики "ЛНР" на окраине города Золотое Луганской области стреляли по беспилотнику ОБСЕ из автоматов, несмотря на оповещение Миссии о том, что аппарат принадлежит ей.



