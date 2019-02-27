Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл поблизу Золотого

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Вчора, 26 лютого, патруль СММ у складі 6 співробітників на 2 броньованих автомобілях під час моніторингу безпекової ситуації в районі для уможливлення проведення ремонтних робіт на водогоні у Золотому-5, потрапили під обстріл. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт ОБСЄ.

"Уранці 26 лютого патруль СММ у складі 6 співробітників на 2 броньованих автомобілях перебував на західній околиці н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), на орієнтовній відстані 500 м на схід від східного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого. Патруль здійснював моніторинг безпекової ситуації в районі для уможливлення проведення ремонтних робіт на водогоні у Золотому-5 (Михайлівці)", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на надані гарантії безпеки, о 12:18 члени патруля СММ, які стояли біля автомобілів, почули близько п’яти пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 200 м на західно-північний захід, а потім — свист куль, що пролетіли приблизно за 10 м над їхніми головами.

У звіті додали, що о 12:20 патруль СММ та бригада Луганської водопостачальної компанії залишили цей район. Про поранення чи пошкодження майна не повідомлялося. Команда Місії благополучно повернулися до своєї бази в н. п. Кадіївка.

Нагадаємо, бойовики "ЛНР" на околиці міста Золоте Луганської області стріляли по безпілотнику ОБСЄ з автоматів, незважаючи на сповіщення Місії про те, що апарат належить їй.

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