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Партизаны нашли базу 126 отдельной бригады береговой обороны рф в Симферополе

Киев • УНН

 • 39368 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", заявили, что разведали базу 126 отдельной бригады береговой обороны рф в Симферополе. В начале войны бригада понесла огромные потери, сейчас переукомплектованные подразделения этой бригады воюют на Херсонском направлении, передает УНН.

Партизаны нашли базу 126 отдельной бригады береговой обороны рф в Симферополе

Цитата

«Наши агенты сделали вылазку в н. п. Перевальное, Симферопольского района, где располагается 126 бригада береговой обороны вмф рф. Координаты: 44.8387260855, 34.329308845», - говориться в сообщении.

Сообщается, что в начале войны бригада понесла огромные потери.

«Более 75% боевого состава стали 200/300-ми. Сейчас переукомплектованные подразделения этой бригады воюют на Херсонском направлении», - отмечается в сообщении.

В "Атеш" сообщают, что несмотря на огромное количество военных, им удалось разведать территорию вокруг базы.

«Пропускные пункты, камеры, патрули, казармы и парки с техникой были внимательно нами изучены. Эту информацию мы используем для планирования последующих операций. Уже пол года наш агент служит в этой бригаде. С самого начала «частичной мобилизации» мы успешно привлекаем новых агентов в наши ряды. Результаты не заставят себя ждать!», - говориться в сообщении.

Дополнение

Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", заявили, что нашли во временно оккупированном Крыму место разгрузки поездов оккупантов с ракетами "Калибр" и "оникс".

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