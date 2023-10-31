Партизани знайшли базу 126 окремої бригади берегової оборони рф у Сімферополі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Представники партизанського руху українців і кримських татар "Атеш", заявили, що розвідали базу 126 окремої бригади берегової оборони рф у Сімферополі. На початку війни бригада зазнала величезних втрат, зараз переукомплектовані підрозділи цієї бригади воюють на Херсонському напрямку, передає УНН.
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"Наші агенти зробили вилазку в н. п. Перевальне, Сімферопольського району, де розташовується 126 бригада берегової оборони вмф рф. Координати: 44.8387260855, 34.329308845", - йдеться в повідомленні.
Повідомляють, що на початку війни бригада зазнала величезних втрат.
"Понад 75% бойового складу стали 200/300-ми. Наразі переукомплектовані підрозділи цієї бригади воюють на Херсонському напрямку", - зазначається в повідомленні.
В "Атеш" повідомляють, що попри величезну кількість військових, їм вдалося розвідати територію навколо бази.
"Пропускні пункти, камери, патрулі, казарми та парки з технікою були уважно нами вивчені. Цю інформацію ми використовуємо для планування подальших операцій. Уже пів року наш агент служить у цій бригаді. З самого початку "часткової мобілізації" ми успішно залучаємо нових агентів до наших лав. Результати не змусять на себе чекати!", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Представники партизанського руху українців і кримських татар "Атеш", заявили, що знайшли в тимчасово окупованому Криму місце розвантаження поїздів окупантів із ракетами "Калібр" і "Онікс".