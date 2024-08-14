Партизаны разведали энергообъекты оккупантов на юге Украины
Киев • УНН
Украинские агенты изучили работу ключевых электроподстанций на оккупированных территориях, которые используются в военных целях. Уничтожение этих объектов может нанести удар по логистике российских войск.
Партизаны разведали объекты энергосистемы на временно оккупированных территориях Украины, которые враг использует в военных целях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на движение "АТЕШ".
Наши агенты изучили работу ключевых электрических подстанций в Херсонской и Запорожской областях, которые используются исключительно в военных целях
Речь идет об электроподстанциях, которые питают железнодорожные ветки, а также используются для перевозки военной техники и боеприпасов.
Как указали партизаны, уничтожение высоковольтных подстанций вблизи фронта нанесет огромный удар по логистике вооруженных сил рф.
Гражданам Украины в "АТЕШ" посоветовали избегать этих объектов для безопасности.
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