Партизаны разведали базу ПВО на мысе Фиолент в оккупированном Крыму

Партизаны разведали базу ПВО на мысе Фиолент, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

"Наш агент разведал базу, которая обеспечивает воздушную оборону Севастополя... На территории были замечены различные комплексы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и выгрузка установок РЭБ и РЭР", - говорится в сообщении.

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В "АТЕШ" добавили, что знают, как и где размещаются системы противовоздушной защиты в Севастополе. Эта информация имеет ключевое значение для планирования дальнейших действий.