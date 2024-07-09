Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину
Киев • УНН
Партизаны совершили диверсию на главной железнодорожной магистрали, соединяющей Россию и оккупированную Донецкую область, сожгли релейный шкаф, сорвав перевозку военной техники и личного состава в зону боевых действий.
В Ростовской области украинское подполье устроило диверсию. Партизаны сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали в регионе, связывающей РФ и оккупированную часть Донецкой области Украины. Об этом сообщает Telegram крымско-татарского движения сопротивления "АТЕШ", передает УНН.
Детали
В публикации партизан отмечается, что их агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону-Мариуполь, которая размещена возле населенного пункта Шахты.
"Это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая Россию и Донецкую область Украины, соответственно активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий", - рассказали представители подполья.
Партизаны разведали завод в РФ, где собирают российские бомбардировщики - "АТЕШ"7 июля 2024, 13:47 • 35309 просмотров