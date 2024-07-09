Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину

В Ростовской области украинское подполье устроило диверсию. Партизаны сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали в регионе, связывающей РФ и оккупированную часть Донецкой области Украины. Об этом сообщает Telegram крымско-татарского движения сопротивления "АТЕШ", передает УНН.

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В публикации партизан отмечается, что их агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону-Мариуполь, которая размещена возле населенного пункта Шахты.

"Это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая Россию и Донецкую область Украины, соответственно активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий", - рассказали представители подполья.

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