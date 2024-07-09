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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину

Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 04:48  •  11289 просмотра

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Партизаны совершили диверсию на главной железнодорожной магистрали, соединяющей Россию и оккупированную Донецкую область, сожгли релейный шкаф, сорвав перевозку военной техники и личного состава в зону боевых действий.

В Ростовской области украинское подполье устроило диверсию. Партизаны сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали в регионе, связывающей РФ и оккупированную часть Донецкой области Украины. Об этом сообщает Telegram крымско-татарского движения сопротивления "АТЕШ", передает УНН.

Детали

В публикации партизан отмечается, что их агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону-Мариуполь, которая размещена возле населенного пункта Шахты.

"Это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая Россию и Донецкую область Украины, соответственно активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий", - рассказали представители подполья.

Партизаны разведали завод в РФ, где собирают российские бомбардировщики - "АТЕШ"7 июля 2024, 13:47 • 35309 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
donetskДонецк
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