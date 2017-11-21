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Парламенты 14 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа - МИД

Парламенты 14 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа - МИД

Киев  •  УНН

 • 40776 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Память жертв Голодомора 1932-1933 гг. В Украине почтили в рамках международных организаций, а также признано геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Голодомор 1932-1933 гг. В Украине признано на парламентском уровне геноцидом украинского народа в следующих государствах: Грузии, Эквадоре, Эстонии, Колумбии, Латвии, Литве, Мексике, Парагвае, Перу, Польши, Венгрии. Кроме этого, на парламентском и региональном уровне Голодомор признали как геноцид в Австралии, Канаде и Португалии.

Как отметили в МИД, на региональном (муниципальном) уровне соответствующие решения были приняты в Аргентине, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии и США.

Более того, в нескольких странах мира отмечают память жертв голодомора в Украине.

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"Законодательным органами Испании, Франции, Чили, Чехии, Словакии, Андорры, Аргентины и Мексики были приняты резолюции по чествованию памяти жертв Голодомора", - сообщили в Министерстве.

По информации ведомства, Сенат и Общее собрание штата Нью-Джерси (США) приняли совместную резолюцию о признании ноября 2017 как месяца для чествования памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине в 1932-33 годов.

Напомним, 7 ноября 2017 сопредседатели Украинского Кокуса в Конгрессе США С.Левин, Е.Гаррис, М.Каптур и Б.Фитцпатрик внесли проект резолюции о 85-й годовщине Голодомора-геноцида в Украине.

Также напомним, что 7 ноября 2017 года в британском парламенте состоялись дебаты относительно Голодомора в Украине. Дебаты были инициированы депутатом от правящей Консервативной партии Великобритании, участие в которых приняли представители правящей и оппозиционных партий, в том числе из числа членов "Группы дружбы" с Украиной. Было единодушно отмечено, что Голодомор был специально организованной Сталиным кампанией, призванной уничтожить значительную часть украинского населения. Депутаты призвали Правительство Великобритании признать Голодомор геноцидом украинского народа.

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