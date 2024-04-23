Английский язык может получить официальный статус языка международного общения в Украине: детали законопроекта
Киев • УНН
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о предоставлении английскому языку статуса языка международного общения в Украине, определение должностей, которые требуют знания английского языка, обязательное изучение английского языка в дошкольных учебных заведениях, а также содействие использованию английского языка в культурных сферах и на официальных веб-сайтах.
Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении законопроект, который предоставляет английскому статус одного из языков международного общения в Украине. Документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, а также будет обеспечивать изучение английского в учреждениях дошкольного образования. Об этом передает УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВР.
Детали
Согласно законопроекту, предлагается официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине. Документ определяет категории лиц, которые должны владеть английским языком, в частности:
госслужащие категории "А";
госслужащие категорий "Б" и "В", перечень которых будет устанавливаться Кабмином;
главы местных государственных администраций, а также их заместители;
военнослужащие офицерского, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, перечень которых устанавливается правительством, полицейские, а также работники других правоохранительных органов и работники начальствующего состава службы гражданской защиты (такое требование может не применяться во время мобилизации или военного положения);
прокуроры;
пограничники и таможенники;
руководители государственных научных учреждений;
руководители высших учебных заведений.
Требования относительно соответствующего уровня владения английским языком вышеупомянутыми лицами, а также перечень документов, удостоверяющих уровень владения английским языком, в том числе сертификатов международного образца будут устанавливаться Кабмином.
Требования к уровню владения английским языком разрабатываются с учетом шкалы рекомендаций Совета Европы по языковому образованию.
Организацию проведения экзамена на определение уровня владения английским языком будет проводить Государственная служба качества образования Украины.
Если лица, претендующие на занятие вышеуказанных должностей, не сдали экзамен на определение уровня владения английским, то они могут повторно его сдать на языке неограниченное количество раз, но не более одного раза в четыре месяца.
Также документ предусматривает поощрение для лиц, занимающих указанные должности. Так, если лицо владеет английским языком на уровне не ниже В2, то им будет устанавливаться надбавка в размере 10% должностного оклада.
Учреждения дошкольного образования должны обеспечивать обязательное изучение английского языка детям младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Также государство будет способствовать обеспечению подготовки и повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников, преподающих английский язык, а также способствовать созданию, внедрению и распространению инновационных цифровых ресурсов для изучения английского языка.
Государство будет способствовать также и применению английского языка в сфере культуры.
Официальные интернет-представительства и официальные веб-сайты высших учебных заведений и научных учреждений должны будут дублировать свою информацию также на английском языке.
"Англоязычная версия официального интернет-представительства (в том числе официального сайта) должна содержать актуальную и достаточную по объему и содержанию информацию о содержании образовательных программ и их кадрового обеспечения, основных положений по организации образовательной, научной и/или художественной деятельности в соответствующих заведениях и учреждениях", - говорится в проекте закона.
Такие же нормы и будут распространяться на информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях, информацию о музейных предметах, музейных коллекциях и музейных собраниях, документах Национального архивного фонда, демонстрируемых в государственных и коммунальных музеях, архивных учреждениях и на выставках.
"Музеи наряду с аудиовизуальной информацией о музейных предметах, музейных коллекциях и музейных собраниях на государственном языке обеспечивают наличие аналогичной по содержанию информации на английском языке", - отмечается в законопроекте.
Также информация на английском должна размещаться в информационно-ориентационных указателях о туристических ресурсах Украины, а также в аэропортах, морских и речных портах, в транспортных средствах, осуществляющих международные перевозки, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах информация должна дублироваться на английском.
Кроме того, название учреждений здравоохранения должны дублироваться на английском языке.
Финансирование изучения украинцами английского языка будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.
Напомним
В конце июня прошлого года президент Украины Владимир Зеленский предложил новый статус для английского в Украине - как языка международного общения и подал соответствующий законопроект. Среди прочего законопроектом предусматривалось, что "иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский язык, демонстрируются в кинозрелищных заведениях на языке оригинала с субтитрами на государственном языке".
В середине ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об официальном признании английского языка языком международного общения. В законопроекте была норма, которая предусматривала показ англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрированием на украинском. Однако, нардепы эту норму исключили.
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Английский язык может получить официальный статус языка международного общения в Украине: детали законопроекта
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о предоставлении английскому языку статуса языка международного общения в Украине, определение должностей, которые требуют знания английского языка, обязательное изучение английского языка в дошкольных учебных заведениях, а также содействие использованию английского языка в культурных сферах и на официальных веб-сайтах.
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