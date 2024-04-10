Парламент ратифицировал обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Верховная Рада ратифицировала обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой, добавив к существующему соглашению сферу услуг, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Парламент одобрил проект закона о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (№0242) - написал Железняк в Telegram.

Он отметил, что это - "не новое соглашение, это изменения к нему (добавили услуги)". Само же соглашение было заключено еще в 2017 году.

Украина и Канада расширили Соглашение о свободной торговле