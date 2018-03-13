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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36068 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52013 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55569 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101550 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92233 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103616 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110635 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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9 марта, 09:44 • 133873 просмотра

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Парламент может рассмотреть представление на Бакулина уже в четверг - нардеп

Парламент может рассмотреть представление на Бакулина уже в четверг - нардеп

Киев  •  УНН

 • 7778 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Парламент может рассмотреть представление Генерального прокурора Украины по нардепа Евгения Бакулина уже в этот четверг. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник, передает корреспондент УНН.

"Неприкосновенность народных депутатов в контексте уголовного производства должна быть отменена. Если депутат подозревается в совершении какого-то преступления, то у него есть все уровни возможностей защитить себя в суде. Я думаю, что постановление по Бакулину будет вынесено в четверг и будет урегулировано достаточно быстро", - добавил И.Винник.

Как сообщал УНН, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.

Напомним, Комитет ВР единогласно признал законными представление о задержании и аресте Бакулина.

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