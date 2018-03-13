Парламент может рассмотреть представление на Бакулина уже в четверг - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Парламент может рассмотреть представление Генерального прокурора Украины по нардепа Евгения Бакулина уже в этот четверг. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник, передает корреспондент УНН.
"Неприкосновенность народных депутатов в контексте уголовного производства должна быть отменена. Если депутат подозревается в совершении какого-то преступления, то у него есть все уровни возможностей защитить себя в суде. Я думаю, что постановление по Бакулину будет вынесено в четверг и будет урегулировано достаточно быстро", - добавил И.Винник.
Как сообщал УНН, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.
Напомним, Комитет ВР единогласно признал законными представление о задержании и аресте Бакулина.