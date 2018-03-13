Парламент може розглянути подання на Бакуліна вже в четвер – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Парламент може розглянути подання Генерального прокурора України щодо нардепа Євгена Бакуліна вже в цей четвер. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
“Недоторканність народних депутатів в контексті кримінального провадження має бути скасована. Якщо депутат підозрюється в скоєнні якогось злочину, то у нього є всі рівні можливостей захистити себе в суді. Я думаю, що постанова щодо Бакуліна буде винесена в четвер і буде врегульована досить швидко”, — додав І.Вінник.
Як повідомляв УНН, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Бакуліна.
Нагадаємо, Комітет ВР одноголосно визнав законними подання про затримання і арешт Бакуліна.