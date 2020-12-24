Парламент Грузии утвердил состав нового правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Парламент Грузии в четверг утвердил состав нового правительства во главе с премьером Георгием Гакхарией, впервые голосование проводилось без оппозиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.
“Правительство Грузии во главе с Георгием Гахарией получает единодушный вотум доверия с 85 голосами „за“ в парламенте. В состав Кабмина входит один новый член, а именно Гоча Лорткипанидзе, который будет исполнять обязанности министра юстиции. Законодательный орган также проголосовал за правительственную программу на период 2021-2024 гг. „К построению европейского государства“”, — говорится в сообщении.
На заседании парламента выступил премьер-министр Грузии. Он осудил поведение оппозиционных политиков. По его мнению, не оправдано во время пандемии и экономических проблем ставить свои партийные интересы выше государственных.
“В этом созыве парламента должны быть представлены девять политических партий. Здесь должны присутствовать конкретные оппозиционные партии и конкретные депутаты. Избиратели поручили нам работать вместе для вывода страны из беды и для возвращения на исходную позицию, которую мы имели, а затем обеспечить гораздо более быстрое развитие и продвижение, чтобы обеспечить борьбу с безработицей и бедностью, решить проблемы, вызванные оккупацией, достичь давней мечты о стране и стать полноценным членом европейской семьи”, — отметил Гакхария.
Как сообщал УНН, правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахарией автоматически ушло в отставку сразу после признания полномочий парламента десятого созыва.