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Парламент Грузии утвердил состав нового правительства

Киев • УНН

 • 14215 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Парламент Грузии в четверг утвердил состав нового правительства во главе с премьером Георгием Гакхарией, впервые голосование проводилось без оппозиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Парламент Грузии утвердил состав нового правительства

“Правительство Грузии во главе с Георгием Гахарией получает единодушный вотум доверия с 85 голосами „за“ в парламенте. В состав Кабмина входит один новый член, а именно Гоча Лорткипанидзе, который будет исполнять обязанности министра юстиции. Законодательный орган также проголосовал за правительственную программу на период 2021-2024 гг. „К построению европейского государства“”, — говорится в сообщении.

На заседании парламента выступил премьер-министр Грузии. Он осудил поведение оппозиционных политиков. По его мнению, не оправдано во время пандемии и экономических проблем ставить свои партийные интересы выше государственных.

“В этом созыве парламента должны быть представлены девять политических партий. Здесь должны присутствовать конкретные оппозиционные партии и конкретные депутаты. Избиратели поручили нам работать вместе для вывода страны из беды и для возвращения на исходную позицию, которую мы имели, а затем обеспечить гораздо более быстрое развитие и продвижение, чтобы обеспечить борьбу с безработицей и бедностью, решить проблемы, вызванные оккупацией, достичь давней мечты о стране и стать полноценным членом европейской семьи”, — отметил Гакхария.

Как сообщал УНН, правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахарией автоматически ушло в отставку сразу после признания полномочий парламента десятого созыва.

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