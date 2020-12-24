Парламент Грузії затвердив склад нового уряду

“Уряд Грузії на чолі з Георгієм Гахарією отримує одностайний вотум довіри з 85 голосами „за“ в парламенті. До складу Кабміну входить один новий член, а саме Гоча Лорткіпанідзе, який буде виконувати обов’язки міністра юстиції. Законодавчий орган також проголосував за урядову програму на період 2021-2024 рр. „До побудови європейської держави“”, — йдеться в повідомленні.

На засіданні парламенту виступив прем’єр-міністр Грузії. Він засудив поведінку опозиційних політиків. На його думку, не виправдано під час пандемії та економічних труднощів ставити свої партійні інтереси вище державних.

“У цьому скликанні парламенту мають бути представлені дев’ять політичних партій. Тут повинні бути присутніми конкретні опозиційні партії та конкретні депутати. Виборці доручили нам працювати разом для виведення країни з лиха і для повернення на вихідну позицію, яку ми мали, а потім забезпечити набагато швидший розвиток та просування, щоб забезпечити боротьбу з безробіттям та бідністю, вирішити проблеми, викликані окупацією, досягти давньої мрії про країну та стати повноцінним членом європейської сім’ї”, — зазначив Гакхарія.

Як повідомляв УНН, уряд Грузії на чолі з прем'єр-міністром Георгієм Гахарією автоматично пішов у відставку відразу після визнання повноважень парламенту десятого скликання.