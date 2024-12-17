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Парламент Франции принял закон для функционирования страны без бюджета

Парламент Франции принял закон для функционирования страны без бюджета

Киев  •  УНН

 • 138 просмотра

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Французский парламент принял специальный закон для функционирования государства без бюджета на 2025 год. Документ позволит продолжить финансирование по принципам бюджета 2024 года до принятия новой сметы.

Французская Национальная ассамблея в понедельник согласовала специальный законопроект, который позволит государственной власти функционировать до принятия полноценного бюджета на 2025 год. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

Документ был подан в парламент в срочном порядке для того, чтобы избежать, по аналогии с Соединенными Штатами, "шатдауна" - ситуации, когда с 1 января органы исполнительной власти не смогли бы выполнять свои полномочия, потому что не имели бы на них финансирования.

В новый год Франция зайдет с тем же принципом исчисления налогов и расходов, который был прописан в бюджете на 2024 год - пока политический кризис не будет преодолен, и парламент не примет новую смету.

В нижней палате законопроект поддержал 481 депутат, 63 воздержались, "против" не было подано ни одного голоса. До среды свое одобрение временным мерам должен предоставить и Сенат.

Напомним

Президент Франции назначил лидера "Демократического движения" Франсуа Байру новым премьер-министром страны. Назначение произошло после отставки Мишеля Барнье из-за поражения в парламенте.

Дополнение 

Это назначение является важным шагом в формировании нового правительства, которое должно заменить кабинет, возглавляемый Мишелем Барнье. Барнье подал в отставку после того, как правительство потерпело поражение из-за голосования ультраправых и левых депутатов в парламенте. Это событие стало очередным испытанием для страны, которая сталкивается уже со вторым политическим кризисом за последние шесть месяцев. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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