Папа Римский призвал к отказу от насилия в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Папа Римский Франциск на завершение воскресной молитвы призвал к диалогу и справедливости в Беларуси. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Vatican News.
“Я внимательно слежу за ситуацией, сложившейся в этой стране после выборов, и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и законности. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира”, — сказал Папа Франциск.
Напомним, в большинстве городов Беларуси проходит марш свободы. Участники акции в Минске озвучили требования к власти, включающие отставку президента страны Александра Лукашенко.