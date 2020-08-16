Папа Римський закликав до відмови від насильства в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Папа Римський Франциск на завершення недільної молитви закликав до діалогу і справедливості в Білорусі. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Vatican News.
"Я уважно стежу за ситуацією, що склалася в цій країні після виборів, і закликаю до діалогу, відмови від насильства і поваги справедливості і законності. Довіряю всіх білорусів захисту Пресвятої Богородиці, Цариці світу", - сказав Папа Франциск.
Нагадаємо, в більшості міст Білорусі проходіт марш свободи. Учасники акції в Мінську озвучили вимоги до влади, що включають відставку президента країни Олександра Лукашенка.